Taiwan: Demokratie unter Druck

Wenn Taiwan wählt, schaut die Welt hin. Weniger wegen des demokratischen Prozesses vor Ort, sondern wegen des unfreundlichen Verhaltens des mächtigen Nachbarn China.Bruno berichtet als Globaler Demokratiekorrespondent. Er wirkt zudem seit über dreissig Jahren für die SRG als Auslandkorrespondent für das Schweizer Radio und Fernsehen SRF.

Ausserdem ist er Direktor für internationale Beziehungen bei der Schweizer Demokratie Stiftung, Co-Präsident des Global Forum on Modern Direct Democracy und Co-Initiator der Demokratie-Städte.In den letzten 30 Jahren hat sich Taiwan von einer anti-kommunistischen Militärdiktatur in eine Vorzeigedemokratie gewandelt. In der sechzehntgrössten Handelsnation der Welt (die Schweiz ist auf Platz 20) herrscht Frieden und Wohlstand. Die Zukunft Taiwans, das von China bedrängt wird, gilt als geopolitisch entscheidend. Doch: Warum ist das überhaupt so? Was kann Taiwan dagegen tun? Und: Welche ideologische Bedeutung hat Taiwan für den Westen? SWI swissinf





