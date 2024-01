Präsidentin der Harvard University tritt zurück

Claudine Gay, die Präsidentin der Harvard University, ist zurückgetreten. Sie war die erste afroamerikanische Präsidentin und die zweite Frau auf dieser Position. Sie stand unter Druck wegen Antisemitismusvorwürfen und Plagiatsvorwürfen. Am Dienstag hat sie ihren Rücktritt bekannt gegeben.





