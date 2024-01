Gilbert Clément: Mit 86 Jahren immer noch auf der Alp aktiv

Auch das hohe Alter hält Gilbert Clément aus Ependes FR nach 60 Jahren z’Alp nicht davon zurück weiterhinauf Les Craux zu werken. Christof Lüthi PreviousNext Während den Festtagen präsentieren wir euch in regelmässiger Folge Artikel, die 2023 auf reges Interesse gestossen sind. Dieser Artikel wurde am 4. August 2023 erstmals publiziert. Gilbert Clément verrichtet heute natürlich nicht mehr dieselbe Arbeit wie früher, als er täglich 30 Kühe gemolken hat.

Der 86-Jährige hat die Arbeiten seinem hohen Alter entsprechend angepasst. Und doch ist er immer noch aktiv. Die Freiheit, die er auf der Alp verspüren könne, sei für ihn mit das Wichtigste. Und mit einem West-Highland-Terrier als Begleiter hätte er auch jemanden gefunden, der charakterlich zu ihm passe, wie er im Bericht erzählt. Nur mit Geländewagen zugänglichIm Geländewagen fährt Raymond Bapst an einem wunderschönen Sommertag von Ependes über Broc in das enge und auf beiden Seiten steil aufsteigende Vallé de Montélo





Butterknappheit in der Schweiz: Importe steigen während der PandemieWährend die Schweiz vor 10 Jahren noch rund 10’000 Tonnen Butter exportierte, entwickelte sich Butter seither zu einem raren Gut. In den letzten Jahren reichte die heimische Produktion in der Regel nicht aus und die Nachfrage musste zum Teil mit Importen gedeckt werden. Sinkende Importe… Während der Covid-Pandemie steigerte sich die Nachfrage derart, dass der erhöhte Verbrauch zu leeren Tiefkühlbutterlagern führte und die Importe zwischen 2020 und 2022 durchschnittlich 28-mal höher waren als im vorherigen Jahrzehnt. So wurden letztes Jahr in der Schweiz insgesamt 41’082 Tonnen Butter konsumiert, von denen wurden jedoch nur knapp 34’000 Tonnen mit Schweizer Milch produziert. Seither hat sich die Situation wieder etwas entspannt: Unter anderem wird aufgrund der sinkenden Käseproduktion in der Schweiz wieder mehr Butter hergestellt und so wurden dieses Jahr bislang 3’600 Tonnen Butter importiert – 2’500 Tonnen weniger als im Vorjahr. Saisonale Schwankungen sind beim Butter normal

