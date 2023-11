Tabakovic schiesst Hertha in den Achtelfinal

Dortmund hat seine gute Form im Pokal bewahrt. Im Heimspiel gegen Hoffenheim reichte ein Treffer von Publikumsliebling Marco Reus kurz vor der Pause zum mehr als verdienten Sieg. Der 34-Jährige verwertete eine Hereingabe von Jamie Bynoe-Gittens, obwohl er den Ball nicht wunschgemäss getroffen hatte. Goalie Gregor Kobel blieb zum 3. Mal in den letzten 4 Spielen ohne Gegentor.

Audio Kobel: «Super Spiel von uns – ein sehr verdienter Sieg» (ARD/Daniela Müllenborn) 02:00 min Bild: IMAGO / Nordphoto abspielen. Laufzeit 2 Minuten. Leverkusen mit mehr Mühe als gedachtBis kurz vor Schluss war im Hardtwaldstadion von Sandhausen überraschenderweise alles offen. Leverkusen, Tabellenführer der Bundesliga, hatte mit dem Gegner aus der 3. Liga viel mehr Mühe als erwartet. Zweimal war Bayer, das erst ab der 64.

Coppa Italia: Sohm trifft und überrascht Box aufklappen Box zuklappen Der ehemalige Schweizer Junioren-Nationalspieler Simon Sohm siegte in den 1/16-Finals der Coppa Italia mit Parma auswärts beim oberklassigen Lecce 4:2. Der 22-Jährige eröffnete den Torreigen für den Zweitligisten bereits in der 9. Minute. Die Entscheidung fiel nach dem zwischenzeitlichen 2:2 erst in der Nachspielzeit.

Einen grossen Sieg feierte Paderborn auswärts in Freiburg. Der 12. der 2. Bundesliga gewann beim Erstligisten aus dem Breisgau mit 3:1. Bereits in der ersten Halbzeit hatte Paderborn den Favoriten überrumpelt. Filip Bilbija traf in der 4. Minute und eine halbe Stunde später setzte Florent Muslija mit einem schönen Freistosstor noch einen obendrauf. Freiburg gelang in der 2. Halbzeit nur noch der Ehrentreffer durch Maximilian Eggestein (70.) zum 1:3.

