Verletzte und Festnahmen im Bundesasylzentrum Glaubenberg OW

Die Voraussetzungen für solche Gespräche seien daher noch nicht gegeben.Der israelische Premier Benjamin Netanjahu lehnt eine Waffenruhe mit der im Gazastreifen herrschende Hamas ab: «So wie die USA nach der Bombardierung von Pearl Harbor oder dem Terroranschlag vom 11. September keiner Waffenruhe zugestimmt hätten, wird Israel einem Stopp der Kämpfe mit der Hamas nach den schrecklichen Angriffen des 7. Oktobers nicht zustimmen.

SRFLUZERN: Bund erweitert Asylzentrum auf dem Glaubenberg - Regionaljournal ZentralschweizVon heute bis im April kann der Bund fast doppelt so viele Asylsuchende im Bundesasylzentrum auf dem Glaubenberg unterbringen. In Absprache mit dem Kanton Obwalden hat er in der Truppenunterkunft vorübergehend 300 weitere Plätze bereitgestellt. Die dürften allerdings kaum alle gebraucht werden.

POLIZEICH: Stadt Zürich ZH: Drei Festnahmen nach GeldübergabeIn den letzten Tagen konnten durch die Stadtpolizei Zürich gleich drei falsche Polizisten bei der Geldübergabe festgenommen werden.

POLIZEICH: Festnahmen bei Wohnungsdurchsuchung wegen EinbruchsdiebstählenBei einer Wohnungsdurchsuchung wurden zwei Männer und zwei Frauen festgenommen, die im Verdacht stehen, Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. Zudem wurde Einbruchswerkzeug sichergestellt.

BLUENEWS_DE: Verletzte und Ausländer: Zivilisten aus Gaza auf dem Weg nach ÄgyptenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

LUZERNERZEITUNG: Gaza: Grenzübergang nach Ägypten für Ausländer und Verletzte geöffnet ++ Dutzende Tote nach Angriff auf «Hochburg der Hamas»Im Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

TAGBLATT_CH: «Katastrophale Lage»: Bundesrat will humanitäre Hilfe für 90 Millionen ++ Gaza: Grenze nach Ägypten für Ausländer und Verletzte geöffnetIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

