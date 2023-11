Basel beendet Torflaute und steht im Viertelfinal

Neo-Trainer Fabio Celestini, dessen letzter Sieg als Cheftrainer auch schon zwei Jahre zurückgelegen hatte, verzichtete bei seinem Einstand auf grosse Änderungen. Im Vergleich zur Niederlage in Lausanne am Wochenende stellte der 48-Jährige sein Team auf drei Positionen um. Auf Rotationen – wie sonst bei Auftritten gegen Unterklassige üblich – verzichtete der neue Chef an der Seitenlinie aus vertretbaren Gründen.

Mit Djordje Jovanovic war es dann auch ein Starter vom Wochenende, der der 431-minütigen Basler Torflaute ein Ende bereitete. Der serbische Stürmer kam kurz vor der Pause nach einer Massflanke von Dominik Schmid unbedrängt zum Kopfball und brachte den FCB mit 1:0 in Führung. Das Tor war zu diesem Zeitpunkt verdient. Jovanovic hatte Kriens-Torhüter Lars Hunn schon zuvor zu einer Parade (35.) gezwungen.

Hitz gefordertTrotz Rückstand war es Kriens, das deutlich aktiver aus der Kabine kam. Die Zentralschweizer, die sich in der 1. Halbzeit nur selten in die gegnerische Platzhälfte wagten, spielten mutig nach vorne und kamen zu einigen guten Gelegenheiten. Marwin Hitz im FCB-Tor löste die Pflichtaufgaben aber mit Bravour.

Basel seinerseits verpasste es, die Führung auszubauen und schaltete in den Verwaltungsmodus. Dem 2:0 am nächsten kam mit Leandro Gubinelli ein Krienser, der in der 72. Minute den Ball per Kopf an die eigenen Latte köpfelte. Der FCB schaukelte den Sieg mehr oder weniger souverän nach Hause und machte damit einen ersten Schritt aus der Krise.

