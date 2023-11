– aber keine Sensation: SCK verliert Cup-Achtelfinal gegen Basel 0:1

Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet.

LUZERNERZEITUNG: Leidenschaftlicher Auftritt schlecht belohnt: Kriens verliert Cup-Achtelfinal gegen Basel 0:1Der SC Kriens schafft im Cup die Überraschung nicht: Gegen Basel verliert das Team von Trainer Sven Lüscher knapp.

NAU_LIVE: SC Kriens will im Cup-Achtelfinal Celestinis Basel-Debüt vermasselnDer SC Kriens trifft am Mittwoch im Cup-Achtelfinal zuhause auf den kriselnden FC Basel. Die Favoritenrolle liegt trotzdem klar bei den Gästen.

SRFSPORT: Nach 431 Minuten ohne Tor: Jovanovic bricht den Bann für den FCBDer serbische Stürmer bringt den FC Basel im Cup-Achtelfinal gegen Kriens verdient in Führung.

SRFNEWS: Basel beendet Torflaute und steht im ViertelfinalDer serbische Stürmer bringt den FC Basel im Cup-Achtelfinal gegen Kriens verdient in Führung.

LUZERNERZEITUNG: SC Kriens hält gegen Basel mit – bisher kein Klassenunterschied auszumachenVerfolgen Sie den Cup-Achtelfinal zwischen dem SC Kriens und dem FC Basel im Liveticker.

LUZERNERZEITUNG: Cup-Party im ausverkauften Kleinfeld: Schiesst der SC Kriens den FC Basel noch tiefer ins Elend?Verfolgen Sie den Cup-Achtelfinal zwischen dem SC Kriens und dem FC Basel im Liveticker.

