Südafrika klagt Israel wegen Völkermordes im Gazastreifen an

William Schabas, was dachten Sie, als Sie Ende Dezember erfuhren, dass Südafrika Israel wegen Völkermordes im Gazastreifen beim Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag anklagt?Ich fand es sehr spannend, weil ich seit Beginn des Krieges in Gaza im Oktober über die Möglichkeit einer solchen Klage vor dem IGH nachdenke und mit anderen darüber diskutiere. Ich begrüsse das also.

Sie haben die öffentlichen Anhörungen letzte Woche mitverfolgt, als Südafrika und Israel ihre Positionen vor dem IGH darlegten. Was war Ihr Eindruck von den jeweiligen Auftritten? Ich denke, Südafrika hat sehr gut und überzeugend umgesetzt, was es in dieser Phase des Verfahrens zu tun hatte. Es ist wichtig zu verstehen, was genau am letzten Donnerstag und Freitag in Den Haag auf dem Spiel stand: Die Anhörungen waren keine Debatte darüber, ob in Gaza ein Völkermord stattgefunden hat. Es ging erst mal lediglich um den Antrag Südafrikas, der sofortige, vorübergehende Massnahmen zum Schutz der Rechte der Palästinenser:innen fordert, solange der Fall vor Gericht verhandelt wir





