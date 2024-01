Neue Bemühungen um Freilassung der Geiseln im Gazastreifen

Während im Gazastreifen weiter Krieg herrscht, laufen im Hintergrund neue Bemühungen um die Freilassung der Geiseln und ein Ende der Kämpfe. Einem Bericht zufolge drängen die USA und ihre arabischen Partner Israel und die Hamas zu entsprechenden Gesprächen. Auch Angehörige der mehr als 130 noch im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln Israels wollen die Regierung zu einem Abkommen mit der Hamas bewegen.

Ministerpräsident Netanyahu hatte die Bedingungen der Hamas für einen weiteren Geisel-Deal am Sonntag kategorisch abgelehnt. Die Hamas hat einen Bericht vorgelegt, in dem sie ihren Angriff vom 7. Oktober und das Massaker an Zivilisten zu rechtfertigen versucht





Demonstranten in Israel fordern erneut Freilassung der Gaza-GeiselnIn Israel haben erneut Hunderte Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu protestiert. Rund 300 Demonstranten, darunter Dutzende von Familienangehörigen israelischer Geiseln im Gazastreifen, versammelten sich laut israelischen Medien am späten Freitagabend vor einem Haus von Netanjahu in der Stadt Caesarea. Sie warfen Netanjahu vor, nicht genug zu tun, um die zu Beginn des Gaza-Kriegs von Terroristen der islamistischen Hamas verschleppten Geiseln nach Hause zu holen. «Wir haben Sie 105 Tage lang angefleht, und jetzt fordern wir Sie auf, die Hinrichtungen der Geiseln zu stoppen», zitierte die Zeitung «The Times of Israel» aus einer an Netanjahu gerichteten Erklärung der Angehörigen

Israel veröffentlicht mutmassliches Foto von Hamas-Militärchef Deif – und will Hamas im nördlichen Gazastreifen zerschlagen habenNach dem blutigen Terrorangriff der Hamas auf israelische Zivilisten ist der Nahostkonflikt neu eskaliert. Die Zerschlagung der Hamas im Norden des Gazastreifens sei abgeschlossen, sagt ein israelischer Militärsprecher. Israel wurde von der Hisbollah-Miliz mit zahlreichen Raketen angegriffen. Laut Angaben der Islamisten waren es 62 Projektile, das israelische Militär spricht von etwa 40. Die israelische Regierung will einem Medienbericht zufolge eine einstweilige Verfügung des Internationalen Gerichtshofs zur sofortigen Kampfeinstellung im Gazastreifen abwenden. Israels Armee hat ein Bild veröffentlicht, das den Chef des bewaffneten Arms der Terrororganisation Hamas, Mohammed Deif, zeigen soll.

Südafrika klagt Israel wegen Völkermordes im Gazastreifen anSüdafrika hat Israel wegen Völkermordes im Gazastreifen beim Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag angeklagt. Die öffentlichen Anhörungen haben letzte Woche stattgefunden und Südafrika hat überzeugend seine Position dargelegt.

Israels Armee bereitet nächste Phase im Gaza-Krieg vorBenjamin Netanyahu betonte bei einem Besuch im Gaza-Streifen, dass Israel seine Militäroffensive nicht beenden würde, bis die Hamas zerschlagen ist. Israel hat am Dienstag die Leichen von 80 Palästinensern übergeben, die bei Kämpfen im nördlichen Gazastreifen getötet worden waren.

