Israels Armee bereitet nächste Phase im Gaza-Krieg vor ++ Netanyahu nennt seine Bedingungen für Frieden Im Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und der Hamas eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.Benjamin Netanyahu betonte bei einem Besuch im Gaza-Streifen, dass Israel seine Militäroffensive nicht beenden würde, bis die Hamas zerschlagen ist.

Israel hat am Dienstag die Leichen von 80 Palästinensern übergeben, die bei Kämpfen im nördlichen Gazastreifen getötet worden waren. Die sterblichen Überreste wurden mit einem Lastwagen über den Grenzübergang Kerem Schalom zurück in den Gazastreifen gebracht, wie palästinensische Kreise bestätigten. Sie sollten in Rafah im südlichen Gazastreifen beigesetzt werden. Die Leichen waren nach Medienberichten während des Gaza-Kriegs im Norden des Gazastreifens und in der Stadt Gaza von der israelischen Armee mitgenommen und in Israel aufbewahrt worde





Israel will die Palästinenser aus Gaza vertreibenVieles deutet darauf hin, dass das Kriegsziel der Regierung Netanjahu ein Israel vom Jordan bis zum Mittelmeer ist. Der «totale Sieg» in Gaza, den Netanjahu nach eigenen Worten anstrebt, bedeutet für die Ultrakonservativen in Israel nicht bloss die Entmachtung der Hamas, sondern die Vertreibung der Palästinenser und die Annexion des Gazastreifens.

Israel setzt Bombardement im Gazastreifen fortDas israelische Militär hat sein Bombardement im Gazastreifen nach der Feuerpause fortgesetzt. Wie die Armee am Samstagmorgen mitteilte, seien im Verlauf des vergangenen Tages im gesamten Gazastreifen mehr als 400 «Terrorziele» angegriffen worden. Israels Armee hat bisher 800 Tunnelschächte im Gazastreifen gefunden. Chefankläger will Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen auf allen Seiten des Gaza-Kriegs. Die Entwicklungen im Ticker. Dreijährige in Hamas-Gewalt tagelang von Familie getrennt. Mehr als 15 Kinder sollen bei einem israelischen Luftangriff auf Gaza getötet worden sein. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes, Karim Khan, setzt sich für Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen auf allen Seiten des Gaza-Kriegs ein. Papst bedauert Ende der Waffenruhe in Gaza. Ein Angehöriger mehrerer von der Hamas in den Gazastreifen verschleppter Geiseln hat mit einem israelischen Fernsehsender über deren schlimme Erlebnissen gesprochen

