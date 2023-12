Wegen Beschuss: 13-jähriges Mädchen verliert in Gaza nicht nur die Familie

Im Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und der Hamas eskaliert. Die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist seit Kriegsbeginn auf 19.667 gestiegen. 52.586 weitere Menschen wurden verletzt.





bzBasel » / 🏆 41. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Immer mehr Mädchen wollen sich die Brüste amputieren lassenProminente Ärzte kritisieren den Trend, dass immer mehr Mädchen sich die Brüste amputieren lassen wollen. Ein bekannter Endokrinologe äußert seine Bedenken und bezeichnet die entsprechenden Artikel als Meinungsbeiträge statt wissenschaftliche Fachartikel.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Hitze und Bildungsverbot: Afghanische Mädchen kämpfen um ihre ZukunftIn Masar-e Scharif herrschen extreme Temperaturen, während Mädchen der Besuch der Oberstufe verboten ist. Die Taliban stellen eine große Hürde für die Bildung in Afghanistan dar.

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »

Hamas veröffentlicht neues Video mit Geiseln in Gaza ++ Wieder gegenseitiger Beschuss an Grenze zwischen Israel und LibanonIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und der Hamas eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Zum Tod von Nina Weil, Überlebende des HolocaustSie kam als 12-jähriges Mädchen ins Vernichtungslager Auschwitz: Die Schweiz verliert mit Nina Weil eine der letzten Überlebenden der Shoah. Ein Nachruf.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Jens Spahn gegen Aufnahme von Flüchtlingen aus Gaza„Es ist doch bezeichnend und eigentlich auch jämmerlich», so der 43-Jährige, «dass Ägypten sich weigert, die Grenze zum Gazastreifen zu öffnen.» Wenn schon Ägypten Sorge habe, dass mit den Flüchtlingen aus Gaza auch Terroristen kämen, sollte Deutschland «fünf Mal nachdenken», bevor wir wieder die Ersten seien, die sagen: «Wir sind tausende Kilometer weg, wir müssen jetzt diejenigen sein, die aufnehmen.»“ Weltwoche jensspahn CDU

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Emmanuel Macron fordert Waffenstillstand in GazaIsrael solle seine Bombenangriffe auf Gaza einstellen und das Töten von Zivilisten beenden, forderte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Interview mit BBC.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »