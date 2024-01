Schweizer Warmblutzucht verliert finanzielle Unterstützung

Der Bund will der Warmblutzucht den Geldhahn zudrehen. Diese klopft nun bei den Freibergern an, welche als einzige Equidenart noch finanziell unterstützt werden würde. Um Tierzuchtfördergelder zu erhalten, müssen Schweizer Zuchtverbände Anforderungen erfüllen.

Von über 20 anerkannten Zuchtverbänden bei den Equiden erfüllen gerade einmal der Schweizer Freibergerverband (SFV) und der Zuchtverband CH-Sportpferde (ZVCH), der die Herdebuchführung der Schweizer Warmblutzucht organisiert, diese Anforderungen. Ab 2026 soll die Schweizer Warmblutzucht nicht mehr finanziell unterstützt werden. Damit würden dem ZVCH, laut Präsident Daniel Steinmann, rund ein Drittel der jährlichen Einnahmen wegfallen. Grund für diesen Entscheid des Bundes: Die Warmblutpferdezucht leiste nur einen beschränkten Beitrag zur Ernährungssicherheit in der Schweiz





