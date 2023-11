Spektakuläre Halloween-Bilanz im Aargau: Steine auf Busse geworfen, Polizeifahrzeug attackiert und Auto abgefackelt

Jugendliche im ganzen Kanton betrachteten Halloween einmal mehr als vermeintlichen Freipass für Unfug und Vandalismus. Die Polizei hat im Aargau rund 80 Vorfälle mit teilweise erheblichem Sachschaden verzeichnet.Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet.

