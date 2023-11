Falsche Wahlzettel an Gemeinden: Staatskanzlei geht von Vorsatz aus

«Trotz aller Bemühungen können im Einzelfall falsche Wahlzettel an die Wahlberechtigten gelangen. Wer falsche Wahlzettel erhält, ist gebeten, sich entweder bei der Gemeinde oder der Staatskanzlei zu melden.»

Pikant: Bereits im Vorfeld zur Abstimmung über das Zentralgefängnis vom 22. Oktober waren rund 190 falsche Abstimmungszettel aufgetaucht, schreibt der Kanton weiter. Die meisten davon hätten rechtzeitig von den Gemeinden aussortiert werden können. In zwei Fällen gelangten die falschen Unterlagen bis zu Wählern.

Bereits damals seien umgehend Abklärungen eingeleitet worden. Damals ging man von einem Versehen aus. Nun müsse von einem Muster und «damit von einem Vorsatz» ausgegangen werden. Die Staatskanzlei rätselt indes über das Motiv. Um einen gezielten Wahlbetrug könne es sich kaum handeln, denn: Weder wurde die Vorlage noch eine kandidierende Person begünstigt oder benachteiligt.

Daher geht die Staatskanzlei derzeit von einer Form der gezielten Unruhestiftung bei einem externen Auftragsnehmer vermutet. Sie prüft nun rechtliche Schritte.Verhaftung am Sonntag im Gemeindehaus: Als ein Hochstapler das Schloss Schwarzenbach kaufen wollte

Bald soll das Jonschwiler Gemeindehaus ersetzt werden. Im Frühling 2001 war es Schauplatz einer spektakulären Verhaftung. Die bisher unveröffentlichte Geschichte des Hochstaplers, der das Schloss Schwarzenbach kaufen wollte.

