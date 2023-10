Aktionstag zur Würdigung der Pflege und Betreuung von Angehörigen im Kanton Aargau

Jede Person ist im Laufe ihres Lebens auf Unterstützung, Betreuung oder Pflege angewiesen. Diese Hilfe wird meist von Menschen aus dem persönlichen Umfeld geleistet. Was oft als kleine Unterstützungsleistung im Haushalt beginnt, kann sich zu einer umfassenden Aufgabe entwickeln.

Im Kanton Aargau pflegen und betreuen rund 51'000 Personen eine angehörige Person. Dabei leisten sie jährlich rund 6,4 Millionen Stunden unentgeltliche Arbeit. Ohne ihren meist verborgenen und stillen Einsatz wäre die Versorgung von älteren Menschen und Menschen mit Krankheit oder Beeinträchtigung in der Schweiz nicht in gleichem Masse gewährleistet.

Verschiedene Organisationen im Kanton Aargau bedanken sich mit dem Aktionstag am 30. Oktober 2023 bei den unermüdlichen Helferinnen und Helfern. Mit einer Dankesbotschaft im öffentlichen Verkehr und der Verteilung von Zuckersäckchen in Restaurants im ganzen Kanton machen die beteiligten Organisationen auf das unverzichtbare Engagement aufmerksam und weisen auf Hilfsangebote für Betroffene hin.

Die kantonale «Interessengemeinschaft (IG) für pflegende und betreuende Angehörige» setzt sich dafür ein, die Situation für pflegende und betreuende Angehörigen im Kanton Aargau zu verbessern. Die «Interessengemeinschaft (IG) für pflegende und betreuende Angehörige» wurde im Frühjahr 2020 gegründet. Die Fachstelle Alter und Familie des Kantons Aargau übernimmt koordinierende Aufgaben innerhalb der IG.

Mitglieder der «IG für pflegende und betreuende Angehörige» sind die Fachstelle für Angehörige der Psychiatrischen Dienste Aargau AG (PDAG), der Entlastungsdienst Schweiz Aargau-Solothurn, Pro Infirmis Aargau-Solothurn, Pro Senectute Aargau, das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Kanton Aargau, die Spitex Aargau und die Fachstelle Alter und Familie des Kantons.

