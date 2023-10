SWI swissinfo.ch mit Spitzenwert im Qualitätsranking

Im Rahmen seines Service-public-Auftrags berichtet SWI swissinfo.ch für ein internationales Publikum, das sich für die Schweiz interessiert, über Schweizer Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft.Der internationale Dienst der Schweizischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG SSR hat sich erneut die Zertifizierung der Journalism Trust Initiative gesichert. Gleichzeitig erhält SWI swissinfo.ch in einer Qualitätsstudie eine Top-Note.

Zusammen mit der JTI-Rezertifizierung hat SWI swissinfo.ch auch in der jährlichen Medienqualitätsstudie des Forschungszentrums für Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich (fög) eine bemerkenswerte Qualitätsnote erhalten (7.8 von 10 möglichen Punkten).

"Transparenz ist das A und O, wenn es um Qualität und Vertrauen in den Journalismus geht, denn wir können nicht erwarten, dass die Leser:innen uns vertrauen, wenn wir nicht erklären, was wir tun und wie wir es tun", sagt Veronica DeVore, Leiterin des Publikumsbereichs von SWI swissinfo.ch. headtopics.com

"Heute konkurrieren Online-Medien auf der ganzen Welt mit einer wachsenden Zahl von Akteur:innen, die Fake News und Propaganda verbreiten, während sich das Publikum von den traditionellen Print-Nachrichten abwendet und sich den Online-Nachrichten zuwendet. Das macht Online-Nachrichtenkonsument:innen zur Zielscheibe für diejenigen, die ihre Aufmerksamkeit monetarisieren oder die öffentliche Meinung zu bestimmten Themen, Personen oder Institutionen manipulieren wollen.

Aus diesem Grund bemühte sich SWI swissinfo.ch ursprünglich um den Erwerb des JTI-Labels und strebte dann eine Rezertifizierung im Jahr 2023 an. Um die Massnahmen zur redaktionellen Vertrauenswürdigkeit zu verstärken, arbeitet SWI swissinfo.ch auch mit der US-amerikanischen gemeinnützigen Organisation Trusting News zusammen. headtopics.com

