Finanzielle Hilfe: Kanton Zürich unterstützt Wiederaufbau in Israel

Der Kanton Zürich unterstützt laut einer Medienmitteilung des Regierungsrates die israelische Stiftung Ha’Amuta Lekidum Toshevei Hevel Eshkol mit 500’000 Franken aus dem Gemeinnützigen Fonds. Das Geld kommt Überlebenden der Terrorangriffe in Israel und dem Wiederaufbau ihrer Dörfer zugute.

Besonders stark getroffen wurde die Region Eshkol, die eine lange Grenze zum Gaza-Streifen hat. Hunderte von Einwohnerinnen und Einwohnern wurden ermordet, verletzt oder entführt. Die Infrastruktur der betroffenen Dörfer in dieser für die israelische Landwirtschaft wichtigen Region ist praktisch zerstört.

Mit seinem Beitrag möchte der Zürcher Regierungsrat und der Kanton den Opfern des brutalen Terroangriffs seine Solidarität bekunden. Die 2007 gegründete Stiftung verwendet das Geld für Nahrung und Unterbringung der Überlebenden und für den Wiederaufbau von Häusern und Betrieben, sodass die landwirtschaftliche Produktion von Nahrungsmitteln fortgeführt werden kann. headtopics.com

