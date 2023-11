Steine auf Busse geworfen ++ Abfallcontainer angezündet – die Aargauer Halloween-Bilanz

Ab der Abenddämmerung bis weit nach Mitternacht verzeichnete die Polizei gemäss Mitteilung insgesamt rund 80 Vorfälle wegen Unfugs, Vandalismus, Ruhestörung oder Littering.bewarfen Unbekannte am Abend nacheinander zwei Postautos mit Steinen und Eiern. Dadurch gingen mehrere Scheiben zu Bruch, was einen Schaden in der Höhe von über 10’000 Franken zur Folge hatte.

gerufen. Als die erste Patrouille eintraf, wurde das Polizeiauto aus einer Gruppe von etwa 40 jungen Burschen heraus mit Steinen und Eiern beworfen. Danach rannten die Unbekannten in alle Richtungen davon. Die Frontscheibe sowie das Blaulicht des Patrouillenwagens wurden beschädigt und müssen ersetzt werden. Zudem störten Unbekannte eine weitere Polizeipatrouille gezielt bei ihrer Arbeit, indem sie Feuerwerk zündeten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MIN: Halloween: Das schrecklichste Halloween-Horrorzelt der SchweizSchon zum dritten Mal organisiert Familie Freiermuth in Möhlin (AG) das wohl gruseligste Halloween-Horrorzelt der Schweiz. Das selbst gemachte Gruselkabinett kennt man sogar bis über die Landesgrenze hinaus.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Bundesgericht kippt Aargauer Urteil: Reisende mussten wegen Corona-Meldepflicht zu Unrecht Busse bezahlenSpäter Erfolg für eine Kroatien-Reisende, die sich gegen eine Busse wegen verletzter Corona-Meldepflicht gewehrt hat: Das Bundesgericht gibt ihr auf ganzer Linie recht.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Zuger Polizei: Auf ein friedliches miteinander und „Happy Halloween“Schon bald spukt und geistert es wieder, aber bitte ohne böses Erwachen. Daher unser Appell an alle Geister, Hexen und andere Halloween-Begeisterte.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Halloween-Deko spaltet die Meinungen im NetzEin Bewohner hat die Fenster seines Hauses mit täuschend echten Flammen dekoriert. Ein Video davon erreicht Millionen von Views auf Social Media.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Halloween: Busch erschreckt Passanten +++ Zeugenaufruf: Kollision zwischen Autofahrer und Kind +++ Neues Gemeinschaftsgrab auf dem OstfriedhofNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Heidi Klum: Ihre besten Halloween-KostümeHeidi Klum hat sich in einen riesigen Wurm verwandelt und präsentiert ihre besten Halloween-Kostüme im Laufe der Jahre.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕