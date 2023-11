Sicheres Transportieren von Überlängen: Regeln und Tipps

Denn die Ladung – und zwar egal, ob auf dem Dach oder teilweise im Fahrzeug – darf von der Mitte des Lenkrads höchstens drei Meter nach vorn und höchstens fünf Meter hinter die Mitte der Hinterachse hinausreichen. Das heisst, deine Balken sollten, wenn sie gut befestigt und somit gesichert sind, kein Transportproblem darstellen, denn die Ladung darf ein Fahrzeug in der Längsachse deutlich überragen. Seitlich darf die Ladung aber nicht über das Auto hinausstehen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MIN: Selfies kommunizieren ein Unmenge an BotschaftenSelfies sind eine gelungen Form der Kommunikation. Ohne Worte transportieren sie zum Beispiel Gefühle, Stimmungen, den Charakter und Status-Updates.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Altwis LU: Kutscher bei Unfall mitgeschleift und verletzt(31. Oktober 2023 / 15.00 Uhr) Das Pferdegespann war im Einsatz, um Obstkisten zu transportieren.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Kantonspolizei Schwyz verstärkt Präsenz an HalloweenDie Kantonspolizei Schwyz war wegen der Halloween – Nacht auf dem ganzen Kantonsgebiet verstärkt unterwegs. Die Kinder und Jugendlichen hielten sich mehrheitlich an die Regeln und es kam nur vereinzelt zu Einsätzen.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

WELTWOCHE: Kommentarregeln auf weltwoche.ch/weltwoche.deDie Weltwoche Verlags AG hat klare Regeln für Kommentare auf ihrer Website festgelegt. Es wird erwartet, dass Kommentare fair und sachlich sind, während scharfe Kritik erlaubt ist, solange sie höflich vorgetragen wird. Kommerzielle Kommentare, Kommentare mit vielen Sonderzeichen oder Links zu dubiosen Seiten werden nicht akzeptiert. Die Entscheidung über die Veröffentlichung von Kommentaren liegt im Ermessen der Online-Redaktion.

Herkunft: Weltwoche | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Sagen Sie mal: «Mit kalten Füssen ist das Erlebnis und der Sport nicht dasselbe»Der Verein Beachvolley Uptown Basel plant in Arlesheim eine Ballonhalle. Pascal Oberli erklärt, weshalb die Nachfrage nach Beachvolleyball auch im Winter gross ist.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Was Ökonomen zu den jüngsten Inflations- und BIP-Zahlen der Euro-Zone sagenDie Wirtschaftleistung in der Euro-Zone ist überraschend geschrumpft, während die Inflation stärker als erwartet nachlässt. Die Reaktionen von Ökonomen in der Übersicht.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕