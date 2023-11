Rolling Stones überragend: «Hackney Diamond» ist das beste Album des Monats Oktober

Schon die erste Single «Angry» wurde positiv gewürdigt. Der Song ist auch ganz okay. Aber eigentlich nicht mehr als Stones ab der Stange. Solche Riffs könnte Richards täglich im halben Dutzend aus seiner Klampfe schütteln. Gemessen an den besten Songs von «Hackney Diamonds», ist «Angry» jedenfalls biederes Durchschnittswerk.

Und wir staunen: Wie haben die Stones dieses exzellente Album geschafft? Wie war dieser ungeahnte Effort möglich? Drittens, der Spassfaktor: Man hört es in den Songaufnahmen, dass es die alten Buben wieder geniessen, miteinander Musik zu machen. Im fast schon punkigen «Bite My Head Off» mit Gast Paul McCartney am Bass spürt man ihre Lust, die Sau rauszulassen und Krach zu machen. «Come on, let’s hear some fucking Bass», ruft Jagger im scheppernden Bass-Solo des Ex-Beatle. Auch in «Whole Wide World» ist der Spassfaktor gross.

Die ganz grossen Massen hat der englische Sänger, Gitarrist und Komponist Steven Wilson nie angezogen. Zu anspruchsvoll, zu ambitioniert und zu komplex ist seine Musik. Immerhin hat er mit seiner 1987 gegründeten Band Porcupine Tree massgeblich dazu beigetragen, den in die Jahre gekommenen Progressive Rock zu erneuern und wieder salonfähig zu machen.

Vielleicht wirkte deshalb seine Musik, bei aller Brillanz, immer auch etwas überangestrengt. Vielleicht haftete ihr deshalb auch etwas Verbissenes an. Davon ist auf «The Harmony Codex» nichts mehr zu spüren. Steven Wilson wirkt befreit. Im Gespräch betont er, dass er keinen Plan verfolgt habe, sondern sich einfach von der Musik habe treiben lassen. Den Antrieb zur Grösse, zum Monumentalen, zum Epischen hat er immer noch.

