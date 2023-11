Altwis LU: Kutscher bei Unfall mitgeschleift und verletzt

Molkerei Schnider präsentiert"Königskäse" – so würzig wie ein SchwingerkampfPneuMarks: Ihr Spezialist für Reifen, Felgen und Fahrzeugpflege in LuzernMrs.Sporty Emmen – das Fitnessstudio für Frauen mit effektivem Trainingskonzept

LUZERNERZEITUNG: Pferde brennen in Altwis durch – Kutscher verletzt ins Spital gebrachtIm Kanton Luzern ist es am 31. Oktober zu mehreren Unfälle gekommen. Zwei Pferde brannten in Hitzkirch mit einer Kutsche durch, ein mitgeschleifter Kutscher wurde dabei verletzt.

CH_WOCHENENDE: Unfall-Hotspot Benken: Tragischer Unfall auf der PassstreckeEin 34-Jähriger rammte einen 55-Jährigen auf seinem Fahrrad auf der Passstrecke Benken. Der Unfall ereignete sich im September letzten Jahres.

NAU_LIVE: Kanton Luzern: Kutscher von Pferdegespann mitgeschleiftIm Kanton Luzern kam es am Dienstag zu mehreren Unfällen. Ein Kutscher wurde von seinem Pferdegespann mitgeschleift. Insgesamt wurden zwei Personen verletzt.

POLIZEICH: Unfall in Hagendorn ZG: Motorradfahrer (55) und seine Sozia (51) verletztEine 52-jährige Autofahrerin beabsichtigte am Freitagabend (27. Oktober 2023), um 16:50 Uhr, von der Dorfstrasse in Hagendorn (Gemeinde Cham) nach links in die Sinserstrasse einzubiegen.

CASHCH: Deutsche Inflation sinkt im Oktober auf niedrigsten Stand seit August 2021Die Inflation in Deutschland ist dank gesunkener Energiepreise weiter auf dem Rückzug.

POLIZEICH: LKW-Unfall auf der MaschwanderstrasseEin 38-jähriger Chauffeur wurde bei einem Unfall verletzt. Die Maschwanderstrasse musste während der Bergung des Lastwagens gesperrt werden.

