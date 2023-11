Seelsorge im Gefängnis: Die häufigsten Sorgen der Inhaftierten

Wenige Quadratmeter, ein kleines, befestigtes Bett, eine offene Toilette und ein vergittertes Fenster. So sieht die Zelle aus, in der Alfredo Diez normalerweise seine Seelsorgegespräche im Gefängnis hält. 20 Minuten erzählt er, was die häufigsten Sorgen der Inhaftierten sind und wie er mit ihnen umgeht. Herr Diez, was sind die häufigsten Fragen und Sorgen von Inhaftierten? Im Allgemeinen besteht eine grosse Unsicherheit, wie das Leben weitergeht.

Der Verlust der Arbeit, Einsamkeit und Freiheit sind immer wiederkehrende Themen. Auch der fehlende Kontakt zur Familie spielt eine grosse Rolle. Auch die Angehörigen können ein Gespräch mit mir oder der Angehörigenberatung Extramural suchen. Sie werden oft von ähnlichen Sorgen und Ängsten geplagt. Die Seelsorge hat für die Inhaftierten hierbei eine besondere Bedeutung, da die Gespräche auch unter einem gesetzlich geschützten Seelsorgegeheimnis stehen. Alles, was besprochen wird, bleibt im Raum – das wird als sehr wertvoll und entlastend wahrgenomme

