Israelische Armee greift Hamas im Al-Schifa-Krankenhaus an

Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben im Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen gegen die Hamas vorgegangen und hat dabei mehrere Kämpfer der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe getötet. Demonstranten in Kalifornien erinnern Mitte November 2023 an die von der Hamas entführten Geiseln aus Israel in den Gazastreifen. «Bevor unsere Soldaten in das Krankenhaus vorgedrungen sind, waren sie mit Sprengsätzen und Gruppen von Terroristen konfrontiert.

Es folgten Kämpfe, bei denen Terroristen getötet wurden», teilte das Militär am Mittwoch mit. Im Armeeradio war von fünf Toten die Rede. Zudem seien in dem Klinik-Gebäude Waffen gefunden worden. Israel vermutet in Hamas-Tunnelsystemen unter dem Krankenhaus eine Kommandozentrale der Islamisten-Gruppe. Die Hamas bestreitet dies. Seit Tagen wurde der Gebäudekomplex von der israelischen Armee belagert

:

SRFSPORT: Israelische Fußballvereine nehmen Spielbetrieb wieder auf Israel ische Fußballvereine Maccabi Haifa und Maccabi Tel Aviv haben den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Auch das Nationalteam ist aktiv. Erstes Spiel seit Kriegsausbruch verloren.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: Gegen die Dunkelheit: Mehr Farbe, bitte!Kurze Tage, lange Nächte – der Spätherbst setzt vielen zu und kann lebensgefährlich sein. BE-Post-Kolumnistin Sandra Rutschi weiss, was hilft.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: König Charles startet Initiative gegen LebensmittelverschwendungKönig Charles beschert sich und der Nation zu seinem 75. Geburtstag eine Initiative, die der Lebensmittel­verschwendung im Land Einhalt gebieten soll.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

LUZERNERZEİTUNG: Zehntausende demonstrieren in Paris gegen AntisemitismusAngeführt von Premierministerin Elisabeth Borne und den Ex-Präsidenten François Hollande und Nicolas Sarkozy demonstrierten in Paris Zehntausende gegen den zunehmenden Antisemitismus.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

SRFNEWS: Schweiz erfolgreich im Kampf gegen AntibiotikaresistenzenAntibiotika sollen wirksam bleiben und Resistenzen vermieden werden. Deshalb hat der Bund gemeinsam mit den Kantonen und anderen Beteiligten eine Strategie entwickelt. An einem Mediengespräch gab es Einblick in den Stand der Umsetzung der Massnahmen.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SRFNEWS: Nach Kosovo und vor Schweiz - Kriegsversehrtes Israel spielt mit gebrochenem HerzenKosovo gewinnt in der EM-Quali gegen Israel mit 1:0.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »