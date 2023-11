Starkregen und Hochwasser in der Schweiz

Seit Wochenbeginn stürmt und regnet es in der ganzen Schweiz. Am Mittwochnachmittag soll sich das Wetter beruhigen und der Regen nachlassen. Es wurden 123 Meldungen über Wasser in Gebäuden und über die Ufer getretene Gewässer bei der Kantonspolizei Bern eingereicht. Die meisten Meldungen kamen aus dem Berner Oberland. Aufgrund des stürmischen Winds und der anhaltenden Niederschläge gilt im Kanton Bern eine Hochwasserwarnung.

BAZONLİNE: Ex-US-Präsident in Bern: Und dann wird Bill Clinton persönlichAm Galaabend der «Initiative Schweiz » erhält Skifahrer Marco Odermatt den Prix Suisse. Aber vorher analysiert Clinton den Nahostkonflikt. Und lässt durchschimmern, wie sehr ihn sein Scheitern schmerzt.

SRFNEWS: Schwimmhalle Neufeld in Bern: Schmutzige Böden trotz moderner AtmosphäreDie Schwimmhalle Neufeld in Bern bietet moderne Attraktionen wie ein 50-Meter Schwimmbecken und Whirlpools. Trotzdem bemängeln Besucherinnen und Besucher die mangelnde Hygiene, insbesondere schmutzige Böden.

FUW_NEWS: Besuch des französischen Staatspräsidenten in der SchweizNach acht Jahren kommt wieder ein französischer Staatspräsident auf Visite. Die Beziehungen zwischen der Schweiz und Frankreich sind alt, und sie waren schon enger. Hohe Visite im Bundeshaus: Am Mittwoch und Donnerstag gibt sich Emmanuel Macron die Ehre.

CASHCH: Immobilienboom in der Schweiz könnte bald vorbei seinIn vielen umliegenden Ländern haben Immobilien in den vergangenen Monaten zum Teil deutlich an Wert verloren. Nicht so in der Schweiz . Doch der Boom dürfte auch hierzulande bald vorbei sein.

BAZONLİNE: Der französische Präsident besucht die SchweizDer französische Präsident Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte besuchen die Schweiz zu einem zweitägigen Staatsbesuch. Es gibt Gespräche, ein Galadinner und ein geheimes Dossier. Der Präsident wird von der Schweiz er Ruhe und Gelassenheit beeindruckt sein.

FİNEWS_CH: PWC drängt in der Schweiz an die Spitze – und hofft auf die UBSDas vergangene Geschäftsjahr ist für PWC so gut ausgefallen, dass sich die Beratungsfirma in der Schweiz nun in der Spitzenposition sieht. Dabei hat die Finanzbranche eine wichtige Rolle gespielt, sagt Managing Partner Gustav Baldinger zu finews.ch. ...

