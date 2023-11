Callcenter-Agent:innen im Kosovo führen Meinungsstudien in der Schweiz durch

Für viele GFS-Meinungsstudien telefonieren Callcenter-Agent:innen im Kosovo in die Stuben der Schweiz. Sie müssen Walliserdeutsch verstehen und erfahren bei der Arbeit viel über das Land, in dem einige von ihnen noch nie gewesen sind. Als Visual Editor zuständig für multimediale Inhalte. Produktion von Foto- und Videoaufnahmen für eigene Beiträge sowie für Recherchen ihrer Kolleg:innen. Bearbeitung und Aufbereitung von Bildern und Videos für die diversen Kanäle von SWI swissinfo.ch.

Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Multimedia Production und ist gelernte Mediamatikerin.Der Arbeitstag beginnt – und sofort setzt ein Kanon ein."Guten Tag, wir machen eine Umfrage …" "Grüeziwohl, wir machen…" "Zu den Meinungen der Schweizerinnen und Schweizer …" "Bonjour, nous faisons un sondage..." "Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?" Es ist ein vielstimmiger, mehrsprachigen Chor, aus etwa 15 Menschen, die mit Headset vor ihren Bildschirmen sitzen. Im Hintergrund läuft leise ein Zürcher Privatradio.Ein normales Callcente

:

20MİN: EM-Quali: Kosovo schlägt Israel, Schweiz kann am Mittwoch EM-Ticket holen Kosovo kommt im Nachholspiel der EM-Quali zu einem 1:0 gegen Israel. Damit kann die Schweiz am Mittwoch im Duell gegen Israel die Teilnahme am Turnier 2024 fix machen.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SRFSPORT: Kosovo schlägt Israel – «Matchball» für die Schweiz Kosovo gewinnt in der EM-Quali gegen Israel mit 1:0.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »

SRFNEWS: Nach Kosovo und vor Schweiz - Kriegsversehrtes Israel spielt mit gebrochenem Herzen Kosovo gewinnt in der EM-Quali gegen Israel mit 1:0.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SWİSSİNFO_DE: Graffiti-Künstlerin 'Stern' fühlt sich im Kosovo zuhauseDie Westschweizer Graffiti-Künstlerin Krissy Suire, bekannt unter dem Pseudonym 'Stern', hat sich im Kosovo ab dem ersten Moment zuhause gefühlt. Das Auswandern bereut sie auch nach fast fünf Jahren nicht.

Herkunft: swissinfo_de | Weiterlesen »

20MİN: Vorstoss Damian Müller: Zahlt die Schweiz bald, um Eritreer loszuwerden?FDP-Ständerat Damian Müller fordert die Abschiebung in einen Drittstaat. Der Ständerat hat zugestimmt, der Nationalrat entscheidet im Dezember. Das musst du wissen.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

20MİN: Die Hams betreibt «Lobbying» in der SchweizEine Stiftung sammelt Hunderttausende Franken und hat Verbindungen zur Hamas. Derweil gehen SP-Politiker auf Reisen mit Hamas-Vertretern.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »