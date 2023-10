Schicksalsschlag mit Hirntumor und Hirnblutung veränderte das Leben – dank «Happy Day» erhält Familie neue Hoffnung

Innerhalb von zwei Wochen wurde das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses einer Rottenschwiler Familie komplett umgebaut. Möglich machte dies die SRF-Sendung «Happy Day». Auch die Bremgarter Innenausbaufirma Hüsser war Teil dieses Projektes.

Firma erfüllt Familie einen 'happy day'Die Hüsser Innenausbau AG wurde von der Sendung ' Happy Day ' angefragt, ob sie einer Familie aus Rottenschwil einen ' happy day ' bereiten möchten. Weiterlesen ⮕

Familie Thomann leidet an Morbus Charcot-Marie-ToothDie Familie Thomann leidet an der Erbkrankheit Morbus Charcot-Marie-Tooth, bei der Impulse nicht mehr bis in die Muskeln weitergeleitet werden. Die Muskeln bauen sich ab und es kommt zu Fehlbildungen. Weiterlesen ⮕

«Er gehört zur Lengnauer Familie»: Thierry Burkart wird nach glanzvoller Wiederwahl auf dem Dorfplatz gefeiertIm Juni feierte das Dorf den 1225. Geburtstag und nun den wiedergewählten Ständerat mit einem Volksfest – wenn auch im viel kleineren Rahmen. Der Neo-Lengnauer Thierry Burkart wurde von allen Seiten mit Lobeshymnen eingedeckt. Weiterlesen ⮕