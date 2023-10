Auffahrunfall auf der Autobahn A3 zwischen Flums und Mels

Am Samstag (28.10.2023), um ca. 20:45 Uhr, hat sich auf der Autobahn A3 zwischen Flums und Mels ein Auffahrunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Auto ereignet. Der 38-jährige Fahrer des Lieferwagens wurde dabei eher leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Ein 40-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto und der 49-jährigen Frau als Mitfahrerin auf dem Normalstreifen der Autobahn A3 in Richtung Chur.

Durch den Aufprall wurde das Auto über den Pannenstreifen in die Leitplanke abgewiesen, prallte zwei Mal gegen diese, überquerte danach die Fahrbahn und kam auf dem Überholstreifen zum Stillstand. Der 38-Jährige konnte seinen Lieferwagen auf dem Pannenstreifen anhalten. Durch den Unfall wurde der 38-jährige Lieferwagenfahrer eher leicht verletzt. Der aufgebotene Rettungsdienst brachte ihn ins Spital.

