Familie Thomann leidet an Morbus Charcot-Marie-Tooth

Lange Strecken zu Fuss liegen für die Familie nicht drin, sie könnten einfach kraftlos zusammensacken.Wer die Familie Thomann trifft, denkt auf den ersten Blick nicht an chronische Krankheiten. Die 44-jährige Nicole und ihre Töchter Leonie (13) und Melina (9) sitzen im Restaurant im Park in Münchenstein, die Töchter malen in kleinen Malbüchern, die Stimmung ist fröhlich.

Schaut man ganz genau hin, werden kleine Eigenheiten erkennbar. Die Mädchen halten die Stifte irgendwie ungewöhnlich, die Finger scheinen ein bisschen zu steif, die Bewegungen beim Malen etwas langsamer als erwartet.

Der Grund dafür ist im Erbgut der Mädchen und auch ihrer Mutter zu finden: Alle drei leiden an der Erbkrankheit Morbus Charcot-Marie-Tooth, einer Nervenkrankheit, bei der Impulse nicht mehr ganz bis in die Muskeln in Waden, Füssen oder Händen weitergeleitet werden. In der Folge bauen sich die Muskeln ab, und es kommt zu typischen Fehlbildungen vor allem in den Füssen. headtopics.com

Nicole Thomann, die mit ihren Mädchen alleine in Arlesheim lebt, hatte gehofft, die Krankheit nicht auf ihre Töchter zu übertragen. Als die ältere jedoch laufen lernte, war ihr schnell klar: Auch sie ist betroffen. Bei der jüngeren Tochter sind es vor allem die Hände, die nicht normal funktionieren.Für die Mutter war das erst mal ein Schock.

Morbus Charcot-Marie-Tooth ist nicht lebensverkürzend. Doch weil es unmöglich ist, in den betroffenen Extremitäten Muskeln aufzubauen, kann sich der Zustand verschlechtern, sodass Betroffene irgendwann auf einen Rollstuhl angewiesen sein können. Die Mutter und ihre Töchter tragen spezielle Schienen, die ihnen das Gehen erleichtern. Für Schulausflüge steht für die ältere Tochter mittlerweile ein Rollstuhl parat.Am 4. headtopics.com

