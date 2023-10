Schicksalsschlag mit Hirntumor und Hirnblutung veränderte das Leben – dank «Happy Day» erhält Familie neue Hoffnung

Das war eine aussergewöhnliche Anfrage, die da im Sommer bei der Hüsser Innenausbau AG reinflatterte. Die Bremgarter Firma wurde von der Sendung «Happy Day» von SRF angefragt, ob sie einer Familie aus Rottenschwil einen «happy day» bereiten möchten. «Wir wurden kontaktiert, ob wir etwas Sinnvolles tun möchten», erzählt Geschäftsführerin Barbara Hüsser.

Die Grünen wollen bei den Bundesratswahlen im Dezember der FDP einen Sitz abjagen, bereits kursieren Namen von Kandidaten. Ihre Ausgangslage ist aber schlecht. Die Fraktionschefin begründet die Strategie – und warum die Grünen nicht früher angegriffen haben.Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten.

Schicksalsschlag mit Hirntumor und Hirnblutung veränderte das Leben – dank «Happy Day» erhält die Familie neue HoffnungInnerhalb von zwei Wochen wurde das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses einer Rottenschwiler Familie komplett umgebaut. Möglich machte dies die SRF-Sendung «Happy Day». Auch die Bremgarter Innenausbaufirma Hüsser war Teil dieses Projektes. Weiterlesen ⮕

Firma erfüllt Familie einen 'happy day'Die Hüsser Innenausbau AG wurde von der Sendung 'Happy Day' angefragt, ob sie einer Familie aus Rottenschwil einen 'happy day' bereiten möchten. Weiterlesen ⮕

Firma erfüllt Familie einen 'happy day'Die Hüsser Innenausbau AG wurde von der Sendung 'Happy Day' angefragt, ob sie einer Familie aus Rottenschwil einen 'happy day' bereiten möchten. Weiterlesen ⮕

Familie Thomann leidet an Morbus Charcot-Marie-ToothDie Familie Thomann leidet an der Erbkrankheit Morbus Charcot-Marie-Tooth, bei der Impulse nicht mehr bis in die Muskeln weitergeleitet werden. Die Muskeln bauen sich ab und es kommt zu Fehlbildungen. Weiterlesen ⮕

«Er gehört zur Lengnauer Familie»: Thierry Burkart wird nach glanzvoller Wiederwahl auf dem Dorfplatz gefeiertIm Juni feierte das Dorf den 1225. Geburtstag und nun den wiedergewählten Ständerat mit einem Volksfest – wenn auch im viel kleineren Rahmen. Der Neo-Lengnauer Thierry Burkart wurde von allen Seiten mit Lobeshymnen eingedeckt. Weiterlesen ⮕

Rugby-WM-Final: Roger Federer und Familie fiebern mit dem Rekordweltmeister mitSüdafrika kürte sich zum vierten Mal zum Rugby-Weltmeister. Beim 12:11-Finalsieg gegen Neuseeland war auch Roger Federer mit Frau und allen Kindern im Stadion. Weiterlesen ⮕