Sarnen OW: Mehrere Verletzte bei Schlägerei unter Asylsuchenden

Im Einsatz standen die Kantonspolizeien von Obwalden und Nidwalden sowie zwei Ambulanzen. Bereits am Dienstag sei es auf dem Glaubenberg zu Auseinandersetzungen unter Asylsuchenden gekommen, wie die Polizei weiter schreibt. Auch dieser Vorfall führte zu drei leicht verletzten Personen und strafrechtlichen Ermittlungen.

