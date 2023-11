Der HC Davos gewinnt glückhaft gegen den Meister

Davos entführte die drei Punkte gegen einen Lieblingsgegner – das Team aus Graubünden gewann die nunmehr letzten fünf Direktbegegnungen – mit etwas Glück. Die Genfer schossen doppelt so oft aufs Tor. Davos bleibt gleich in der Romandie. Bereits am Donnerstagabend trifft das Team von Josh Holden auswärts auf Lausanne.5879 Zuschauer. – SR Tscherrig/Kaukokari (FIN), Gnemmi/Francey. – Tore: 14. Bertaggia (Vatanen) 1:0. 18. Nordström (Näkyvä, Nussbaumer/Powerplaytor) 1:1. 36. Stransky (Nussbaumer, Dominik Egli) 1:2. – Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 6mal 2 Minuten gegen Davos. – PostFinance-Topskorer: Vatanen; Nussbaumer.

Genève-Servette: Descloux; Vatanen, Chanton; Berni, Lennström; Karrer, Le Coultre; Jacquemet; Praplan, Filppula, Winnik; Hartikainen, Manninen, Jooris; Miranda, Richard, Rod; Völlmin, Pouliot, Bertaggia; Maillard.

Davos: Aeschlimann; Näkyvä, Jung; Dominik Egli, Dahlbeck; Guebey, Barandun; Heinen; Wieser, Nordström, Jurco; Ambühl, Corvi, Prassl; Stransky, Rasmussen, Nussbaumer; Frehner, Chris Egli, Gredig; Hammerer.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Berthon (verletzt), Davos ohne Bristedt, Fora, Knak, Peltonen und Schneeberger (alle verletzt). Genève-Servette ab 58:11 ohne Torhüter.Fabio Celestini gewinnt sein erstes Spiel als Trainer des FC Basel im Cup auswärts gegen Kriens mit 1:0. Im Interview mit blue Sport spricht Celestinin über den Auftritt seines Teams und seine Aufgabe beim FCB.

