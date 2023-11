Schlägerei unter Russen hat auch für SRF-Korrespondent Folgen

Schlägerei gestern auf unserem Aeroflot Flug Irkutsk-Moskau! Hab mich rausgehalten... Auch weil ich nicht verstand, wer die Guten und die Bösen sind. "Notlandung" in sibirischer Kleinstadt. Verhaftungen. Danke allen couragierten FlugbegleiterInnen!Er habe sich rausgehalten, so der SRF-Journalist. Auch «weil ich nicht verstand, wer die Guten und die Bösen sind».

Dazu habe es eine «Notlandung» in einer sibirischen Kleinstadt gegeben, in der Folge die Festnahmen der beteiligten Personen.blue News versuchte den Walliser für eine Stellungnahme zu den Geschehnissen auf dem Aeroflot-Flug zu erreichen. Über die SRF-Medienstelle liess Franzen ausrichten, er sei gerade auf Reportage in Moskau und habe aktuell keine Zeit für Interviews.

Immerhin ist damit klar: Der TV-Journalist hat die Aggressionen im Aeroflot-Flieger offenbar unbeschadet überstanden. Der frühere Russland-Korrespondent Franzen wohnt seit 2018 nicht mehr in Moskau und arbeitet heute als Dok-Filmer fürs SRF.

Als Sonderkorrespondent kehrt Franzen aber seit Kurzem etwa einmal pro Monat für spezielle Aufenthalte nach Russland zurück, während seine NachfolgerinEin 20-jähriger Russe forderte Passanten in seiner Heimatstadt Ischwesk auf: «Umarme mich, wenn Du gegen den Krieg bist!» Eine Aktion, die ihm eine lange Haftstrafe einbringen könnte.

