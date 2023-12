Partys, Gänge-Menüs und lokale Traditionen: Das läuft an Silvester in St.Gallen und der Region Die Optionen, ins neue Jahr zu starten, sind auch heuer vielfältig. Für Partygängerinnen, Feinschmecker und Römpeltanz ist einiges dabei. Ein Überblick über das Silvesterangebot.Alle Jahre wieder kommt die Frage auf: Was läuft an Silvester? In der Stadt St.Gallen und der Region gibt es mehr als nur das eine oder andere Angebot. Da verliert man schnell einmal den Überblick.

Egal, ob Partys im Hollywoodstil, Luxus-Dinner oder Führungen im Fackelschein - auch dieses Jahr ist für jeden Geschmack etwas dabei.Die Menschenansammlungen am Klosterplatz sind eine langjährige Tradition, wenn es darum geht, das vergangene Jahr hinter sich zu lassen. Auch dieses Jahr kann erwartet werden, dass sich wieder Hunderte Menschen im Stiftsbezirk treffen und gemeinsam ins neue Jahr feiern. Die Staatskanzlei des Kantons St.Gallen war kurz vor den Festtagen nicht mehr erreichbar. Es ist aber davon auszugehen, dass auch in der Nacht auf Montag wieder ein striktes Feuerwerksverbot auf dem Klosterplatz gil





tagblatt_ch » / 🏆 32. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ein Faible für Kühe und TraditionenRuedi Bühler bewirtschaftet im Werdenberger Salez SG einen Biomilchwirtschaftsbetrieb mit 23 Kühen in der vierten Generation. Neben seiner Freude an Kühen sind dem jungen Landwirt Traditionen sehr wichtig.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Bärn-Ticker: Doppeleinfamilienhaus in Münchenbuchsee abgebrannt | Gurtenfestival- und Bernexpo-Partys abgesagtKurz und bündig: Was in und um Bern auch noch passiert – in unserem Ticker.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Asset Management: Die Zeit für Entschuldigungen läuft abNach dem Horrorjahr 2022 nimmt sich auch die Bilanz der vergangenen zwölf Monate für die Fondsbranche sehr durchzogen aus. Umso mehr steigt der Leistungsdruck mit Blick auf 2024, wie Recherchen zeigen.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Verhütungspille für den Mann: Warum läuft es so harzig?In Großbritannien wird die Verhütungspille für den Mann getestet – und zwar nicht an Mäusen oder Affen, sondern an Männern. Trotzdem stünden wir aber nicht vor der nächsten sexuellen Revolution, sagt die Journalistin und Autorin Franka Frei. Schließlich hätten Boulevard-Medien die Pille für den Mann schon in den 1980er-Jahren groß angekündigt – freilich ohne dass es dazu gekommen sei. «Das wurde quasi zum Running Gag.» Verhütung ist immer noch Frauensache. Wieso aber läuft es so harzig mit der Pille für den Mann? Das liegt wohl nicht zuletzt daran, dass die Verhütung beim Sex noch immer größtenteils Frauensache ist – für sie gibt es heute die Pille, die Spirale, den Ring, das Pflaster, die Spritze, das Diaphragma oder das Stäbchen. Für den Mann gibt es Kondome oder die Vasektomie. Mehr nicht. Pille war eine Befreiung für viele Frauen.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Winterhilfe sponsert Weihnachtsessen für Alleinstehende – und sucht noch ein Lokal in AarauFür Menschen ohne Familie ist es oft schwierig, an Heiligabend Gesellschaft zu finden. Die meisten Wirtshäuser haben geschlossen. Nun startet die Winterhilfe ein Pilotprojekt mit Aargauer Restaurants, die ein Weihnachtsessen anbieten.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Action, Party oder Tipps für die ganze Familie: Das läuft in der Region zwischen Weihnachten und SilvesterDie Vorweihnachtszeit ist stressig. Die Tage danach eher nicht. Damit Ihnen die Decke in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr nicht auf den Kopf fällt, haben wir für Sie ein paar Tipps für Freizeit- Silvesteraktivitäten zusammengestellt. Bewegung ist gut. Das denken sich auch die Organisatoren des Family Day in Lenzburg. Während zweier Stunden kann sich die ganze Familie am 26., 27., 28. Dezember und 2. Januar im Traitafina Turnzentrum Aargau, dem grössten Turn- und Bewegungsparadies der Schweiz, austoben. Wichtig: Turn- und Sportkleider mitnehmen!gibt es die Möglichkeit, Eisstockschiessen zu spielen. Der Volkssport spielt sich ähnlich wie Curling – nur muss man hier die Eisstöcke möglichst nah an die Daube schiessen und nicht in einem Kreis unterbringen

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »