Longevity Conference: Genuss und Geschäft mit dem langen Leben

Was kommt auf den Teller, wenn auf der Agenda einer Konferenz über Langlebigkeit ein «Longevity Dinner» steht? Die Vorfreude auf Genuss war wohl bei manchen Teilnehmenden gedämpft. Gedünstete Linsen mit Süsskartoffeln und Brokkoli konnte man vielleicht erwarten. Doch weit gefehlt: Simmentaler Rindsfilet mit Kartoffelstock und Törtchen mit Crème Diplomat und Pistazienglace zum Dessert standen auf dem Menü.

Auch reichlich Rotwein durfte an der Longevity Conference in Gstaad, die diesen Herbst stattfand, nicht fehlen. Schliesslich richtete sich der Anlass an finanzkräftige Investoren, und die wollen offenbar nicht nur vielversprechende Jungunternehmen, sondern auch schmackhaftes Essen vorgesetzt bekommen. Der Appetit auf das Geschäft mit dem langen Leben ist gross. Gerade hat sich die Longevity-Szene aus aller Welt in Riad getroffen. Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman hat den Kampf gegen das Altern ausgerufen und dafür die Hevolution Foundation gegründet. Eine Milliarde Dollar jährlich fliessen von dort in Longevity-Projekte rund um den Globu





