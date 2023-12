Verhütungspille für den Mann: Warum läuft es so harzig?

In Großbritannien wird die Verhütungspille für den Mann getestet – und zwar nicht an Mäusen oder Affen, sondern an Männern. Trotzdem stünden wir aber nicht vor der nächsten sexuellen Revolution, sagt die Journalistin und Autorin Franka Frei. Schließlich hätten Boulevard-Medien die Pille für den Mann schon in den 1980er-Jahren groß angekündigt – freilich ohne dass es dazu gekommen sei. «Das wurde quasi zum Running Gag.» Verhütung ist immer noch Frauensache.

Wieso aber läuft es so harzig mit der Pille für den Mann? Das liegt wohl nicht zuletzt daran, dass die Verhütung beim Sex noch immer größtenteils Frauensache ist – für sie gibt es heute die Pille, die Spirale, den Ring, das Pflaster, die Spritze, das Diaphragma oder das Stäbchen. Für den Mann gibt es Kondome oder die Vasektomie. Mehr nicht. Pille war eine Befreiung für viele Frauen





