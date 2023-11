Luzern scheidet aus, Basel im Viertelfinal

Das goldene Tor im Stadion La Blancherie fiel in der 34. Minute nach einem Eckball, den Sofiane Achour gekonnt ins Tor lenkte. Es war erstaunlicherweise der K.o.-Schlag für den Super Ligisten, der sich davon nie mehr erholte. Torchancen waren in der Folge kaum mehr vorhanden. Dabei war die Mannschaft von Mario Frick gut in die Partie gestartet und hatte Delémonts Goalie Steven Oberle zu einigen starken Paraden gezwungen.

In Lausanne kam den Luganesi entgegen, dass die Gastgeber schon ab der 5. Minute mit einem Spieler weniger auskommen musste. Raoul Giger sah für eine gefährliches Foul die Rote Karte. Lugano spielte danach routiniert und führte schon zur Pause mit 2:0. Renato Steffen brillierte als Vorbereiter von Shkelqim Vladis 1:0 und als Penalty-Torschütze zum 2:0.3150 Zuschauer. - SR Gianforte. - Tore: 2. Nsame 0:1. 57. Janko 0:2.SR von Mandach. - Tore: 38. Stillhart 0:1. 57.

