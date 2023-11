Schweiz in Mailand gegen Kanada, Schweden und Italien

Sollten die beiden Nationen aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine vom olympischen Turnier ausgeschlossen werden, hat eine Neueinteilung zu erfolgen. Ein Entscheid des Weltverbandes IIHF über eine Teilnahme respektive einen Ausschluss von Russland und Belarus soll im Frühjahr 2024 fallen.

Die Gruppeneinteilung für die Vorrunde erfolgt gemäss der Weltrangliste, in der die Schweiz den 7. Rang belegt. Die Top 8 sind für das Olympia-Turnier gesetzt. Die restlichen drei Plätze neben dem Gastgeber Italien werden im Spätsommer 2024 in Qualifikationsturnieren ermittelt. Bei einem Ausschluss Russlands würde die Slowakei als Weltranglisten-Neunte als Fix-Starter nachrücken.

