HC Davos entführt mit etwas Glück drei Punkte aus Genf

. Denn zunächst lief alles für das Team von Jan Cadieux, in dessen Reihen Marco Miranda sein 300. NLA-Spiel bestritt.Alessio Bertaggia eröffnete das Skore, indem er den Keeper Sandro Aeschlimann zwischen den Schonern hindurch erwischte. Danach glich aber Joakim Nordström im Powerplay aus. Topskorer Matej Stransky gelang am Ende des Mitteldrittels der Siegtreffer.die nunmehr letzten fünf DirektbegegnungenDer HC Davos bleibt gleich in der Romandie.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUEDOSTSCHWEIZ: Mit etwas Glück und überragendem Aeschlimann: Der HCD gewinnt in Genf mit 2:1Der HCD siegt mit 2:1 in Genf. Es ist ein glücklicher Erfolg gegen den amtierenden Meister, der doppelt so viele Torabschlüsse hatte wie die Landwassertaler. Weiter geht es nun gegen Lausanne.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Jetzt live: Genf vergibt die erste Überzahlmöglichkeit gegen den HC DavosNach dem 3:2-Heimsieg gegen Biel will der HC Davos den nächsten Erfolg folgen lassen. Der HCD fordert auswärts Genf. Was ist gegen den amtierenden Meister möglich? Hier seid ihr live mit dabei.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Jetzt live: 1:1 ausgeglichen im zweiten Drittel zwischen Davos und GenfNach dem 3:2-Heimsieg gegen Biel will der HC Davos den nächsten Erfolg folgen lassen. Der HCD fordert auswärts Genf. Was ist gegen den amtierenden Meister möglich? Hier seid ihr live mit dabei.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

FINEWS_CH: Struki-Verband gewinnt Mitglied in GenfDie eher deutschschweizerisch geprägte Swiss Structured Products Association (SSPA) erweitert ihre Mitgliederbasis – mit einem Unternehmen aus Genf.

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Jetzt live: Die Schlussminuten laufen und der HCD liegt in Genf noch immer vorneNach dem 3:2-Heimsieg gegen Biel will der HC Davos den nächsten Erfolg folgen lassen. Der HCD fordert auswärts Genf. Was ist gegen den amtierenden Meister möglich? Hier seid ihr live mit dabei.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Jetzt live: Das Schlussdrittel läuft – der HCD führt mit 2:1 in GenfNach dem 3:2-Heimsieg gegen Biel will der HC Davos den nächsten Erfolg folgen lassen. Der HCD fordert auswärts Genf. Was ist gegen den amtierenden Meister möglich? Hier seid ihr live mit dabei.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕