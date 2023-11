LGBT-Leute demonstrieren für Gaza – obwohl man sie dort verfolgen würde

«Es sind ja viele LGBTQI-Leute aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen nach Israel geflüchtet, weil sie dort sicherer leben konnten, und manche wurden von ihren muslimischen Familien zurückgelockt und getötet», sagt sie im Interview mit der NZZ. Die Hamas kenne nur zwei Geschlechter, das werde von diesen Demonstranten anscheinend ausgeblendet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BZBASEL: Gaza: Dutzende Tote nach Angriff auf «Hochburg der Hamas» ++ 40 Krankenwagen warten am Grenzübergang zu GazaIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Die Merkofer-Schwestern eröffnen das Café Nova: «Die Leute haben eine riesige Erwartungshaltung an uns»Die Schwestern Petra und Yvonne Merkofer feiern Eröffnung.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Wer kennt Rütschelen?: In diesem Dorf «stöppeln» die Leute mit dem RegenschirmKein Bus, keine Beiz, kein Laden – Rütschelen ist klein, liegt abgeschieden. Heuer feiert das Dorf einen runden Geburtstag. Höchste Zeit für einen Besuch.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Nazi-Plunder in Ostschweizer Brockenhäusern: «Derzeit kaufen die Leute alles, was ein Hakenkreuz draufhat»Hitlerbüsten, Hakenkreuzflaggen oder Handgranaten der Waffen-SS: In Ostschweizer Antiquitätenläden werden so viele Nazi-Trouvaillen gehandelt wie nie zuvor.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Übernahme von Lüthi & Portmann: Rund 100 Leute bei Berner Fleischverarbeiter verlieren JobDie verschuldete Berner Fleischverarbeiterin rettet sich in neue Hände. FF Frischfleisch übernimmt die Gruppe, aber nicht alle Angestellten.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

PRESSEPORTAL_CH: Jahrbuch Qualität der Medien: erneut hohe Qualitäts-Scores für die SRG-Radios, Fernsehen und OnlineBern (ots) - Mit dem 'Jahrbuch Qualität der Medien' publiziert das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (Fög) der Universität Zürich auch dieses Jahr wieder...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕