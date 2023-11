Aktuelle Pressemeldung: Juice Technology an der transport-CH

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, präsentiert an der zwölften Ausgabe der Fachmesse transport-CH zwei revolutionäre Lösungen zum Laden von Flotten und Schnellladen ohne Erhöhung des Netzanschlusses. Als eine der führenden Messen der Mobilitätsbranche findet die Veranstaltung vom 8. bis 11. November auf dem Bern-Expo-Gelände statt.

Flottenbetreiber und Firmen mit Fahrzeugflotten stehen bei elektrischen Fahrzeugen vor einem neuen Problem. Die Mitarbeitenden nehmen die Autos und Lieferwagen über Nacht nach Hause und sollten sie genau dort laden. Juice präsentiert als Weltneuheit eine zuverlässige Zähler- und Abrechnungslösung, die gänzlich ohne Installation auskommt und damit das zentrale Problem elektrifizierter Fahrzeugflotten auf einen Schlag löst.

Als zweite Neuheit stellt Juice eine DC-Schnellladestation vor, die bis 210 kW Ladeleistung bietet und über eine normale Industriedose angeschlossen werden kann. Ein 233 bis 466 kWh grosser eingebauter Akku sammelt die Energie, um sie bei Bedarf blitzschnell in Fahrzeuge laden zu können.

Damit entfallen die sonst enorm hohen Kosten für den Ausbau des Netzanschlusses, für Projektierung und Installation und für die Spitzenausschläge in der Wirkleistung. Hinstellen und einstecken reicht mit dieser wegweisenden Lösung. Auch überschüssige Solarkraft kann so günstig gesammelt und selbst genutzt werden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PRESSEPORTAL_CH: Aktuelle Pressemeldung: JUICE CHARGER me 3 ist jetzt individualisierbarJUICE CHARGER me 3 ist jetzt individualisierbar Ab sofort können Privatpersonen und Unternehmen ihre Ladestation individuell gestalten Die Juice Technology AG, Herstellerin...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Wetter: Sturmtief „Ciarán“ nimmt Kurs auf SüdenglandAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Eskalation im Nahen Osten - UNRWA befürchtet Zusammenbruch wegen NahrungsknappheitDie aktuelle Lage im Nahostkonflikt

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

PRESSEPORTAL_CH: Hiconics stellt integrierte Heimenergielösungen in Europa vorKortrijk, Belgien (ots/PRNewswire) - Hiconics Eco-Energy Drive Technology („Hiconics', SHE300048), eine grüne Energiemarke unter Midea Industrial Technology, stellte ihr...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Tabakovic mit Hacken-Zaubertor ++ Verletzungs-Schock bei Kobel ++ Sommer weiter im HochAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Im Team der 12. Runde wird Französisch gesprochenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕