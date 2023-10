Übernahme von Lüthi & Portmann: Rund 100 Leute bei Berner Fleischverarbeiter verlieren Job

Der Sitz von Lüthi & Portmann Fleischwaren in Deisswil bei Münchenbuchsee. Von einst 400 Beschäftigten erhält nur knapp die Hälfte einen neuen Job.Der Fleischverarbeiter Lüthi & Portmann ist weitherum bekannt, weil Schwingerkönig Christian Stucki hier im Transport arbeitete. Am Firmensitz in Deisswil bei Münchenbuchsee direkt an der Autobahn Bern – Biel kommen täglich Tausende vorbei.

In der 2018 eröffneten neuen Zentrale arbeiteten anfänglich rund 400 Personen. Zuletzt waren es noch rund 300. In letzter Zeit haben sich aber Anzeichen gemehrt, dass das Unternehmen finanzielle Schwierigkeiten hat. Lieferanten berichteten hinter vorgehaltener Hand über Zahlungsverzug. Ende November sollte gar ein Konkursbegehren wegen offener Rechnungen vor Gericht verhandelt werden.

Knapp 200 Mitarbeitenden könne ein neuer Arbeitsvertrag angeboten werden, schreibt das Unternehmen. «Dank einer beispiellosen Aktion kann ein grosser Teil der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per 1. November zu unveränderten Konditionen am Standort Deisswil weiterbeschäftigt werden.» Die Produktion mit den traditionellen Qualitätsfleischwaren und Spezialitäten werde weitergeführt. headtopics.com

Die negative Marktentwicklung konnte trotz aller Anstrengungen – verschiedene Restrukturierungen, Reorganisationen und Sanierungsbemühungen – nicht aufgefangen werden.Der neue Besitzer FF Frischfleisch gehört zu den fünf grössten Fleischverarbeitungsbetrieben der Schweiz. Lüthi & Portmann ist seit Jahrzehnten im Fleischhandel tätig und ebenfalls einer der grösseren Fleischwarenproduzenten der Schweiz.

Seit 2002 gehört auch Meinen mit dem ehemaligen Betriebsstandort an der Schwarztorstrasse in Bern zur Lüthi-Gruppe. 2008 wurde die Kühltransportflotte in der Freshfood Logistik AG zusammengefasst.Mit der neuen Zentrale in Deisswil katapultierte sich Lüthi & Portmann in eine neue Ära, stieg doch auch der Personalbestand von 100 auf das Vierfache. Dieser Wachstumssprung ist der Gruppe offenbar nicht gut bekommen. headtopics.com

Fleischverarbeiter: Lüthi & Portmann wird übernommenDie verschuldete Berner Fleischverarbeiterin rettet sich in neue Hände. FF Frischfleisch übernimmt die Gruppe, aber nicht alle Angestellten. Weiterlesen ⮕

Fleischmarkt: FF Frischfleisch sichert 200 Arbeitsplätze der Lüthi-GruppeDie FF Frischfleisch AG mit Sitz im luzernischen Sursee sichert der Lüthi-Gruppe einen Grossteil der Arbeitsplätze. Knapp 200 Mitarbeitenden kann ein neuer Arbeitsvertrag angeboten werden. Weiterlesen ⮕

«Vor zwei Jahren war ich noch der Pausenclown»: Influencer Eric Lüthi aus WinterthurDer Tiktok-Comedian Eric Lüthi aus Winterthur ist zu einer der bekanntesten Figuren in der Social-Media-Deutschschweiz geworden. Mit seinen lustigen Videos auf Tiktok erreicht er regelmäßig über eine halbe Million Nutzer. Weiterlesen ⮕

Adriano, Veganitas, Florian: Gastro-Rochade im Berner BahnhofLokale Bäcker, Baristas, Confiseure und Chocolatiers haben im Berner Bahnhof Fuss gefasst. Nicht nur wegen des Umbaus kommt es zu einigen Wechseln. Weiterlesen ⮕

Kommunisten: In diesem Berner Büro planen sie die WeltrevolutionSie unterstützen lautstark die Palästinenser – wollen aber noch viel mehr: den Sturz des Bundesrats und grossflächige Enteignungen. Zu Besuch im Hauptquartier der Schweizer Kommunisten. Weiterlesen ⮕

Bärn-Ticker: Beck Glatz schliesst weitere Filiale in Berner Innenstadt | Mann erleidet schwere Verletzungen bei Brand in HabkernKurz und bündig: Was in und um Bern auch noch passiert – in unserem Ticker. Weiterlesen ⮕