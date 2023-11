Cham ZG: Alkoholisiert und gefährlich unterwegs

Bei einem dieser Fahrmanöver kam es dennoch zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Auto. Mit einer gebrochenen Achse kam das Unfallfahrzeug schliesslich auf der Sinserstrasse zum Stillstand. Verletzt wurde niemand.

Die beim Unfallverursacher durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1.18 mg/l. Der Führerausweis wurde dem 42-Jährigen zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen. Zudem muss er sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug für sein Fehlverhalten verantworten.

