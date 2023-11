Leere Kinderwagen in Bern: Mahnwache auf dem Bundesplatz für Israels entführte Kinder

Auf den leeren Kinderwagen waren Bilder mit den Namen und dem Alter der betroffenen Kinder angebracht, die als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Die Aktion steht gemäss Organisatorinnen und Organisatoren «für den tragischen Verlust unschuldiger Menschenleben, darunter auch Babys, die auf brutale Weise entführt wurden, aber auch für die Hoffnung, dass die von der Hamas als Geiseln gehaltenen Kinder wieder zu ihren Familien zurückkehren können.»Foto: Beat Mathys

Bislang habe das Rote Kreuz noch keinen Zugang zu den Geiseln erhalten. Die Verantwortlichen der Aktion wollen Druck auf die Staats- und Regierungschefs und die internationale Gemeinschaft ausüben, «damit die Hamas die bei diesem rücksichtslosen Gewaltakt entführten Kinder freilässt und sie mit ihren Familien zusammenführt», wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Eine ähnliche Aktion war vor einer Woche unter dem Titel «Empty Buggies» auf dem Londoner Parliament Square durchgeführt worden und wird in der Zeitspanne bis zum 7. November in zahlreichen europäischen Städten wiederholt.Foto: Jürg Spori

Am 7. Oktober wurde Israel durch einen Angriff der Hamas auf Zivilisten erschüttert, bei dem mehr als 1400 Menschen, darunter Kinder, Frauen und ältere Menschen, ermordet wurden. Mehr als 200 Personen wurden in den Gazastreifen entführt, darunter Kinder und Kleinkinder.

