Rendez-vous Bundesplatz: Berns berüchtigtste Lichtverschmutzung

Wegsehen ist auch aus gesundheitlicher Sicht empfohlen. Die Lichtshow ist bester Garant für die schlimmsten Schwindelanfälle seit der Markteinführung des Windows-95-Bildschirmschoners. Dann kommt Bewegung in die Sache. Allerhand Tiere schleichen durchs Bild. Sie sehen aus, als hätte man Disney-Figuren kopieren wollen, aber die 180’000 Franken, welche die Stadt Bern in die Show gepumpt hat, haben nicht gereicht, um die entsprechenden Rechte zu sichern.Foto: Susanne Keller

Es ist ein weiteres Beispiel, dass tierische Kunst im öffentlichen Raum in der Stadt Bern nicht funktioniert. Wir erinnern uns: 2017 befielen die «Bernartiner» Berns Strassen – skulpturale Ungetüme, die aussahen, als hätte Andy Warhol sein künstlerisches Können in der Werbeabteilung eines Hundefutterunternehmens erlangt.

Die Figuren sind derart grobschlächtig gestaltet, dass man zunächst skrupellose Produktplatzierung vermutet. Denn plötzlich taucht im Geäst Aromat-Galionsfigur Knorrli auf. Doch falscher Alarm. Bei näherem Heranzoomen entpuppt sich die Gestalt als Rotkäppchen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFNEWS: Verunsicherung in der jüdischen Gemeinschaft in der SchweizPeter Bollag, Präsident der jüdischen Tagesschule Leo Adler in Basel, bestätigt die Verunsicherung in der jüdischen Gemeinschaft in der Schweiz. Sicherheitsmaßnahmen werden ergriffen und Aktivitäten abgesagt. Auch Esther Berns von der liberalen jüdischen Gemeinde Migwan bestätigt die Reaktion auf die Verunsicherung der Eltern.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Demo-Kalender in Bern: Palästina-Demo und antifaschistischer AbendspaziergangDer Demo-Kalender in der Stadt Bern ist in diesen Tagen eng getaktet. Nach einer ersten Palästina-Demo und einer Israel-Mahnwache folgte letztes Wochenende ein Demo-Samstag mit gleich zwei Kundgebungen – einer Palästina-Demo auf dem Bundesplatz und einem antifaschistischen Abendspaziergang durch die Stadt. Die jeweilige Stimmung: hitzig. Das Polizeiaufgebot: beträchtlich.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Fabio Celestini dachte einst, er werde nie zum FC Basel kommen - jetzt hat er den Job doch nochFabio Celestini ist der nächste Trainer, der den leckgeschlagenen FC Basel flott machen soll. Der Romand war zuletzt bei Sion, wurde mit Luzern Cupsieger und ist vor allem bekannt für den schönen Fussball, den er spielt. Eine erste Annäherung.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Netanyahu lehnt Waffenruhe im Nahost-Konflikt abDer israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat eine Waffenruhe im Kampf gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas abgelehnt. Er betonte, dass Israel nicht gegenüber Terrorismus und Barbarei kapitulieren werde.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Travis Barker spricht über den Geburtstermin seines SohnesIn dem Podcast 'One Life One Chance' von Sänger Toby Morse spricht Barker über den möglichen Geburtstermin von Söhnchen 'Rocky'. Das Baby werde zuan, dass sie ein Baby erwarte und dass es ein Junge sei. Es ist das erste gemeinsame Kind der Unternehmerin und des Drummers. Beide haben jeweils drei Kinder aus vorigen Beziehungen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Rendez-vous Bundesplatz: Berns berüchtigtste LichtverschmutzungMit «Rendez-vous Bundesplatz» werden die Grenzen der Kunstfreiheit arg belastet – zumindest aus ästhetischer Sicht. Eine Polemik.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕