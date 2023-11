Alex Oberholzers Kindheit im Spital: «Wir waren alle Launen der Natur, es gab keine Norm»

In dieser hermetischen Welt gab es fast nur Frauen. Darunter war auch Schwester Marianne, eine Bernerin. Was machte sie so besonders? «Meine Mutter habe ich zu Beginn mit ‹Schwester Mami› angesprochen und sie auch gefragt, wieso sie denn nicht weiss gekleidet sei.»Als Sie als Zwölfjähriger zurück zu Ihren Eltern kamen, waren das fremde Leute. War diese Entfremdung von Dauer?

Die ersten Jahre ausserhalb des Kinderspitals haben Sie als «Hölle» bezeichnet. Wurden Sie ausgegrenzt? Viele Ihrer behinderten Kolleginnen und Kollegen von damals schafften diesen Gang durch die Hölle nicht. Wieso gelang es Ihnen?

«Psychologen und Pädagoginnen haben über mich geschrieben und am Beispiel meiner Geschichte auch über Resilienz nachgedacht.»War für Sie schon lange klar, dass Sie diese Kindheitserinnerungen einmal aufschreiben würden?

Im Frühling traten Sie während der Behindertensession im Bundeshaus vors Mikrofon und sprachen von Scheinheiligkeit. Was hat Sie so wütend gemacht?

