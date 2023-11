Immobilienboom in der Schweiz könnte bald vorbei sein

In vielen umliegenden Ländern haben Immobilien in den vergangenen Monaten zum Teil deutlich an Wert verloren. Nicht so in der Schweiz. Doch der Boom dürfte auch hierzulande bald vorbei sein.In Deutschland sind die Transaktionspreise für Wohneigentum in den letzten zwölf Monaten infolge der Zinswende beispielsweise um knapp 10 Prozent gefallen. In der Schweiz hingegen gab es noch einmal einen Anstieg von 4,9 Prozent, wie das Immobilienberatungsunternehmen IAZI am Dienstag mitteilte.

Gründe dafür sind laut IAZI das positive Wirtschaftsumfeld in der Schweiz, eine im Vergleich zum Ausland tiefe Inflation und tiefere Zinsen sowie Vollbeschäftigung und Zuwanderung.Immer weniger Menschen können sich in der Folge Wohneigentum leisten. Ein nach IAZI-Kriterien typisches Einfamilienhaus kostet derzeit im Kanton Zürich über 3 Millionen Franken und in Genf knapp 3 Millionen. Um die Tragbarkeitsrichtlinien zu erfüllen, müsste ein Haushalt mehr als 300'000 Franken verdiene

SRFNEWS: Karimowa-Gelder: Schweiz schliesst Geheimabkommen mit UsbekistanAuf Schweiz er Konten liegen nach wie vor Bestechungsgelder aus Usbekistan. Die Schweiz will diese Gelder der usbekischen Bevölkerung zurückgeben und hat dafür mit Usbekistan ein Abkommen geschlossen. Der Inhalt dieses Abkommens bleibt jedoch geheim. So hat es am Montag das Bundesverwaltungsgericht entschieden.

SRFNEWS: Deutschland behält Grenzkontrollen zur Schweiz beiSeit letzter Woche hat Deutschland die Personenkontrollen an der Grenze zur Schweiz verschärft – eine Massnahme, die eigentlich auf zehn Tage beschränkt war. Deutschland wird aber vorerst an seinen strengeren Grenzkontrollen festhalten. Das bestätigte die deutsche Innenministern Nancy Faeser.

SRFNEWS: Nach Kosovo und vor Schweiz - Kriegsversehrtes Israel spielt mit gebrochenem HerzenKosovo gewinnt in der EM-Quali gegen Israel mit 1:0.

SRFNEWS: Schweiz will Wertfreigrenze für Einfuhr von Waren senkenDie Schweiz plant, die Wertfreigrenze für die Einfuhr von Waren zu senken, um den Einkaufstourismus weniger attraktiv zu machen. Derzeit liegt die Grenze bei 300 Schweiz er Franken pro Tag, aber der Bund möchte sie auf 150 Franken senken. Eine Studie schätzt den Schaden für den Schweiz er Detailhandel durch Einkaufstourismus auf 8,5 Milliarden Franken.

SRFNEWS: Schweiz erfolgreich im Kampf gegen AntibiotikaresistenzenAntibiotika sollen wirksam bleiben und Resistenzen vermieden werden. Deshalb hat der Bund gemeinsam mit den Kantonen und anderen Beteiligten eine Strategie entwickelt. An einem Mediengespräch gab es Einblick in den Stand der Umsetzung der Massnahmen.

20MİN: Schweiz sucht Drittstaat für eritreische AsylsuchendeFDP-Ständerat Damian Müller fordert, dass die Schweiz einen Drittstaat sucht, der Asylsuchende aus Eritrea aufnimmt, die in der Schweiz kein Asyl erhalten haben.

