Erkältungs- oder grippeähnliche Symptome: Ist es das Coronavirus?

Viele Menschen haben Erkältungs- oder grippeähnliche Symptome. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass es sich um das Coronavirus handelt. Wie man eine Ansteckung verhindert und was es sonst zu beachten gilt.Teile dieses Artikels wurden erstmals Anfang April 2022 publiziert. Wir haben ihn mit den neuesten Zahlen und Erkenntnissen ergänzt.

Im Büro fehlen Kolleginnen und Kollegen, weil sie krankgeschrieben sind; in der S-Bahn schnieft und hustet es durchs ganze Abteil; und diverse ÖV-Betriebe müssen wegen krankem Personal den Fahrplan ausdünnen. Welche Erreger sind dafür verantwortlich? Und was können wir dagegen tun? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.Anders als vor einem Jahr, als im November neben dem Coronavirus Sars-CoV-2 auch das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) zirkulierte, finden sich derzeit in den Abwasserproben von 14 Schweizer Kläranlagen einzig Spuren des Covid-19-Erregers. Keine Grippe, kein RS

