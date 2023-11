Schweiz erfolgreich im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen

Ziel ist es, damit die Wirksamkeit von Antibiotika zu erhalten, denn die Entstehung resistenter Bakterien gehöre weltweit zu den schwerwiegendsten Gesundheitsproblemen. «Die Schweiz steht relativ gut da», so Simon Gottwald, Projektleiter Strategie Antibiotikaresistenzen Humanbereich beim Bundesamt für Gesundheit. «Beim Antibiotikaeinsatz sind wir tatsächlich mit Europameister oder sogar Weltmeister kann man sagen. Wir haben also einen sehr tiefen Verbrauch im Vergleich zu anderen Ländern.

» Verbrauch von kritischen Antibiotika gesunkenMit StAR seien wichtige Massnahmen umgesetzt worden, mit denen der Einsatz von Antibiotika reduziert und die Ausbreitung resistenter Bakterien eingedämmt werden konnte. In der Humanmedizin sei der Verbrauch von für die Entwicklung von Resistenzen besonders kritischen Antibiotika zwischen 2012 und 2022 um 37 Prozent gesunken. In der Veterinärmedizin seien die Antibiotikaverschreibungen seit 2012 um fast die Hälfte zurückgegangen. Die kritischen Antibiotika wurden laut Mitteilung um etwa zwei Drittel reduzier

SRFNEWS: KI-Regulierung in der Schweiz - Bundesrat Rösti hält KI-Regulierungen für notwendigKünstliche Intelligenz (KI) soll der Menschheit neue Problemlösungen ermöglichen. Was bei KI aber meist vergessen geht: KI ist ein enormer Stromfresser. Allein der Betrieb von ChatGPT könnte dereinst 564 Megawattstunden Strom pro Tag kosten. Auch gibt es Schätzungen, dass sich der Stromverbrauch noch versechsfachen wird.

SRFNEWS: Euro Hockey Tour in Finnland - Sieglos am Vierländer-Turnier: Schweiz unterliegt TschechienTschechien geht gegen die Schweiz kurz vor Ende des ersten Drittels in Überzahl durch Radan Lenc in Führung.

20MİN: Vorstoss Damian Müller: Zahlt die Schweiz bald, um Eritreer loszuwerden?FDP-Ständerat Damian Müller fordert die Abschiebung in einen Drittstaat. Der Ständerat hat zugestimmt, der Nationalrat entscheidet im Dezember. Das musst du wissen.

20MİN: Die Hams betreibt «Lobbying» in der SchweizEine Stiftung sammelt Hunderttausende Franken und hat Verbindungen zur Hamas. Derweil gehen SP-Politiker auf Reisen mit Hamas-Vertretern.

20MİN: EM-Quali: Kosovo schlägt Israel, Schweiz kann am Mittwoch EM-Ticket holenKosovo kommt im Nachholspiel der EM-Quali zu einem 1:0 gegen Israel. Damit kann die Schweiz am Mittwoch im Duell gegen Israel die Teilnahme am Turnier 2024 fix machen.

SRFSPORT: Kosovo schlägt Israel – «Matchball» für die SchweizKosovo gewinnt in der EM-Quali gegen Israel mit 1:0.

