Schweiz sucht Drittstaat für eritreische Asylsuchende

FDP-Ständerat Damian Müller fordert, dass die Schweiz einen Drittstaat sucht, der Asylsuchende aus Eritrea aufnimmt, die in der Schweiz kein Asyl erhalten haben. Der Ständerat hat im Sommer zugestimmt, die Staatspolitische Kommission des Nationalrats letzte Woche mit 13 zu zehn Stimmen beschlossen, dem Nationalrat die Ablehnung zu empfehlen. In der Wintersession im Dezember stimmt der Nationalrat darüber ab, wie die «Sonntagszeitung» schreibt.

Wieso hat Müller den Vorstoss eingereicht? «Das Problem ist, dass Eritrea kein Rückübernahmeabkommen abschliessen will. Es herrscht auch kein Krieg in Eritrea. Ein grosser Teil der Eritreer kommen als Wirtschaftsflüchtlinge hierher und schicken dann das Geld zurück in ihr Heimatland. Selbst Anhänger des eritreischen Regimes kommen in die Schweiz, um Asyl zu beantragen. Das sind unhaltbare Zustände, für die wir kreative Lösungen finden müssen», sagt Müller. Wie konkret soll das gehen? Im Gegensatz zu Ideen aus Grossbritannien, Australien oder der EU will Müller die Asylverfahren nach wie vor in der Schweiz durchführe

:

20MİN: «In Europa macht sich wegen der Migrationskrise Hilflosigkeit breit»Die Idee, Asylsuchende in einen Drittstaat in Afrika abzuschieben, erhält wieder Aufwind. Für Migrationsexperte Benjamin Schraven sind die Hürden aber zu hoch.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SRFNEWS: FDP-Kandidat Pascal Broulis gewählt – Grüne verlieren SitzIn mehreren Kantonen braucht es einen zweiten Wahlgang, was die Zusammensetzung des Ständerats betrifft. Dabei tritt in Zürich, Solothurn und Aargau jeweils ein SVP-Mann gegen eine Frau aus der Mitte oder der Linken an.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SRFSPORT: Kosovo schlägt Israel – «Matchball» für die SchweizKosovo gewinnt in der EM-Quali gegen Israel mit 1:0.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »

20MİN: EM-Quali: Kosovo schlägt Israel, Schweiz kann am Mittwoch EM-Ticket holenKosovo kommt im Nachholspiel der EM-Quali zu einem 1:0 gegen Israel. Damit kann die Schweiz am Mittwoch im Duell gegen Israel die Teilnahme am Turnier 2024 fix machen.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

20MİN: Die Hams betreibt «Lobbying» in der SchweizEine Stiftung sammelt Hunderttausende Franken und hat Verbindungen zur Hamas. Derweil gehen SP- Politik er auf Reisen mit Hamas-Vertretern.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SRFNEWS: Euro Hockey Tour in Finnland - Sieglos am Vierländer-Turnier: Schweiz unterliegt TschechienTschechien geht gegen die Schweiz kurz vor Ende des ersten Drittels in Überzahl durch Radan Lenc in Führung.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »