Halloween-Deko spaltet die Meinungen im Netz

POLİZEİCH: Zuger Polizei: Auf ein friedliches miteinander und „Happy Halloween“Schon bald spukt und geistert es wieder, aber bitte ohne böses Erwachen. Daher unser Appell an alle Geister, Hexen und andere Halloween -Begeisterte.

SRFNEWS: Ist das jetzt ein Rechtsrutsch oder ein Rechtsrütschli?Aus dem Archiv: Parteispitzen debattieren über das Wahlergebnis

NAU_LİVE: Volketswil ZH: Unfall auf Waro-Kreuzung fordert VerletzteBei einem Verkehrsunfall sind am Samstagnachmittag in Volketswil ZH ein Kind sowie ein Mann verletzt worden.

CASHCH: Medacta lanciert neuartiges KnieimplantatDas Medizintechnikunternehmen Medacta führt ein neuartiges Knieimplantat ein.

TAGESANZEİGER: – News der Woche: Alt-Ständerat Noser mischt sich in den Kampf um seine Nachfolge einDas «Politohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Schweiz passiert.

NAU_LİVE: Matthew Perry ertrunken: Hier treffen seine Eltern bei Todesort ein«Friends»-Star Matthew Perry wurde auf seinem Anwesen in Los Angeles aufgefunden. Seine Eltern treffen am Todesort ein.

